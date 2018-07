Willians não treina, mas reforça Flamengo na quinta O volante Willians chegou com uma proteção no braço esquerdo no treino do Flamengo desta segunda-feira e foi poupado da atividade com o restante do elenco. O jogador, no entanto, não deve ser problema para o jogo contra a Universidad de Chile, quinta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores.