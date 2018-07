Willians revela ajuda de psicólogo para voltar ao Fla O volante Willians está tentando reconquistar seu espaço no Flamengo. Afastado no início do mês por ter faltado a um treinamento sem dar explicações, o jogador foi reintegrado ao elenco durante esta semana, perdoado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, e já está com a delegação rubro-negra na capital paranaense, onde a equipe enfrenta o Coritiba, domingo, no Couto Pereira.