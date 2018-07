Willie apresenta arritmia e é cortado da seleção sub-20

Segundo comunicado no site oficial da equipe, Willie "apresentou uma alteração no eletrocardiograma realizado no Rio". O jogador "será submetido a avaliação no Hospital Santa Izabel, em Salvador, pelo médico Maurício Lira Cardoso, especialista em arritmia cardíaca".

Outros três jogadores da lista inicial de 27 nomes ainda serão cortados, totalizando os 23 que vão à Argentina. Com a saída de Willie, o técnico Emerson Ávila tem cinco opções para o ataque da seleção: Marcos Junior, do Fluminense, Bruno Mendes, do Botafogo, Ademilson, do São Paulo, Adryan, do Flamengo, e Leandro, do Grêmio.

Willie ganhou espaço no segundo semestre deste ano, quando foi promovido ao grupo profissional, e acabou sendo fundamental na campanha que recolocou o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 22 partidas, ele anotou quatro gols, o suficiente para chamar a atenção de Emerson Ávila.