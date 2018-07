Willie se diz pronto para 'responsabilidade' no Vasco O Vasco apresentou mais um reforço para o Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. Trata-se do jovem atacante Willie, de 20 anos, que chega do Vitória para melhorar o setor ofensivo do time. O jogador já vinha treinando normalmente com os novos companheiros, mas somente agora vestiu oficialmente a camisa do clube e falou sobre a emoção.