Willie volta a treinar no Vitória após cirurgia cardíaca Praticamente um mês depois de passar por uma cirurgia cardíaca para corrigir uma arritmia, o atacante Willie voltou a treinar nesta segunda-feira na Toca do Leão, centro de treinamento do Vitória. O garoto, de 19 anos, chegou a ser cortado às pressas da seleção brasileira sub-20, em meados de dezembro, quando o problema foi descoberto.