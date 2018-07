Wilmots diz que novo sonho da Bélgica é a semifinal da Euro 2016

A Bélgica ainda precisa garantir vaga na Eurocopa de 2016, mas com uma das melhores seleções do continente, não deve ter grandes dificuldades para isso. Se alcançar a competição, o técnico Marc Wilmots já sabe o que espera de seus comandados. Depois de chegar às quartas de final da Copa do Mundo em 2014, a meta do país é ir até as semifinais do torneio europeu, que acontecerá na França.

"Eu quero nos classificar para a Eurocopa, e só isso já seria algo único, mas nós vamos ser ambiciosos para fazer melhor aqui. Depois de alcançar as quartas de final na Copa do Mundo, chegar às semifinais da Eurocopa seria algo excepcional", afirmou Wilmots em entrevista ao site da Fifa.

Mas antes de pensar na competição, o treinador sabe que é necessário garantir vaga nela, o que não tem sido fácil para a Bélgica. A equipe tem somente quatro participações em Eurocopas, sendo uma delas em 2000, quando sediou o torneio ao lado da Holanda e, por isso, se classificou automaticamente. A última vez em que conseguiu lugar na fase de grupos pelo desempenho nas Eliminatórias foi em 1984, também na França.

"Vamos ter que lutar para classificar. Faz mais de 30 anos desde que nos classificamos para uma Eurocopa, então eu sei que será difícil. Depois disso, no torneio, tudo dependerá de momentos. Tudo pode mudar em uma batida de coração. A Alemanha poderia ter sido eliminada (nas oitavas de final da Copa do Mundo) pela Argélia, que teve três chances e não marcou (acabou perdendo por 2 a 1 na prorrogação)", comentou Wilmots.

O começo das Eliminatórias para 2016, no entanto, não é dos mais animadores para a Bélgica. Com apenas cinco pontos em três partidas, a seleção ocupa a quarta colocação do Grupo B, atrás de Israel, País de Gales e Chipre - os dois últimos têm um jogo a mais. Os belgas voltam a campo dia 28 de março, quando recebem os cipriotas.