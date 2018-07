Wilmots minimiza críticas às atuações belgas na Copa

Pela primeira vez em sua história, a Bélgica avançou na fase de grupos com 100% de aproveitamento, mas a marca tem ficado em segundo plano por causa das partidas enfadonhas protagonizadas por uma seleção carimbada pela promessa de ser uma das surpresas da Copa do Mundo. A equipe entra pressionada nas oitavas de final contra os Estados Unidos, nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para ao menos mostrar mais serviço.

As críticas ao desempenho do time, no entanto, não abalam Marc Wilmots. O treinador voltou a rebater as declarações questionando a falta de eficiência e chegou a lembrar da Espanha para argumentar que a imprensa erra em sua avaliação.

"Todo mundo falava que a Espanha era maravilhosa antes da Copa. Temos uma equipe ótima e que conquistou 11 vitórias e 2 empates nos últimos jogos. Deixamos as pessoas reclamarem o quanto quiserem, não importa. Se não ganharmos agora, ganhamos em dois anos (na Eurocopa). As pessoas podem dar as opiniões que quiserem", minimizou o treinador.

Os três jogos dos belgas na fase de classificação foram definidos por placares magros e os jogos nem de longe lembraram a jovem equipe que impressionou o mundo e se classificou com sobras nas Eliminatórias. Depois de quase serem surpreendidos pela Argélia e virarem o placar para 2 a 1, os "Diabos Vermelhos" bateram Rússia e Coreia do Sul por 1 a 0, com gols apenas nos minutos finais.

"Essa é a primeira vez que conquistamos nove pontos em uma fase de grupos e um time que cria cinco oportunidades está no topo. Sempre temos coisas a melhorar e temos uma estrutura e uma boa organização, nossa equipe está coesa", emendou Wilmots.