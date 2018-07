Wilmots valoriza campanha da Bélgica com time jovem O técnico Marc Wilmots concorda que a Bélgica ainda não impressionou nesta Copa do Mundo, mas valoriza a campanha de sua seleção até aqui, após duas vitórias em dois jogos. Já classificada para as oitavas de final, a equipe do treinador belga só perde o primeiro lugar do Grupo H se na quinta-feira for derrotada pela Coreia do Sul e a Argélia bater a Rússia.