Wilshere desfalcará Arsenal por alguns jogos, diz Wenger

Depois de ter se machucado no último sábado no clássico diante do Manchester United, o meia Jack Wilshere foi confirmado nesta terça-feira como desfalque do Arsenal no duelo diante do Borussia Dortmund, em Londres, pela Liga dos Campeões. O jogador não poderá estar em campo no confronto desta quarta e o técnico Arsène Wenger revelou em entrevista coletiva que o atleta também deverá ficar fora da equipe "por alguns jogos".

O jogador de 22 anos sofreu uma lesão no tornozelo no confronto no qual o Arsenal caiu por 2 a 1 diante do United, no Emirates Stadium, em Londres, e agora a data do seu retorno aos gramados virou um mistério. "Ele tem uma entorse grande no tornozelo", revelou o treinador francês, lamentando o novo problema com o atleta, que já perdeu toda temporada 2011/2012 do futebol europeu por causa de lesões no tornozelo.

"Eu não sei dizer quão ruim isso é porque não sou um médico especialista, mas a primeira notícia é a de que ficará fora por alguns jogos", disse o comandante, para depois completar: "Para saber quanto tempo (Wilshere ficará sem jogar), ele terá de ver um especialista".