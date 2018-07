Wilshere deve renovar com o Arsenal nas próximas semanas

"Estou conversando com o clube e provavelmente irei dedicar meu futuro a eles", teria dito o jogador de 20 anos, segundo o jornal Sunday. "Sei que o time está passando por uma fase difícil, mas todo time é assim", acrescentou. "Podemos voltar a ser a potência que fomos".

Wilshere disse que as pessoas se precipitaram ao criticar Wenger pela queda do time londrino nesta temporada, e que os jogadores, que enfrentam o lanterna Reading na segunda-feira, tem que erguer as cabeças.

Um Arsenal com a escalação quase completa foi eliminado da Copa da Liga pelo Bradford City, da quarta divisão, nos pênaltis na terça-feira. O clube não conquista um troféu desde a Copa da Inglaterra de 2005 e está em oitavo no campeonato, embora somente três pontos atrás do quarto colocado Everton e com um jogo em mãos.