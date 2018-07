Wilshere opera tornozelo e desfalca Arsenal por 3 meses

Após ter se lesionado no clássico do último sábado diante do Manchester United, o meia Jack Wilshere precisou ser submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo e irá desfalcar o Arsenal por três meses. O jogador foi operado nesta quinta-feira, um dia depois de ter desfalcado a equipe no confronto diante do Borussia Dortmund, em Londres, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Antes de o meio-campista passar pela cirurgia, o técnico Arsène Wenger já havia expressado grande preocupação com a lesão do atleta e previu, na última terça-feira, que o mesmo ficaria "alguns jogos fora da equipe". Na ocasião, o treinador disse que o jovem de 22 anos precisaria procurar um especialista para escolher o tratamento a ser adotado para o problema.

Promessa da seleção inglesa, Wilshere se machucou na partida em que o Arsenal caiu por 2 a 1 diante do Manchester United, em Londres, pelo Campeonato Inglês, e essa foi apenas mais uma lesão grave amargada pelo atleta. Ele já perdeu toda temporada 2011/2012 do futebol europeu por causa de outras lesões no tornozelo.

Ankle needed surgery in the end, went well thanks to the main man James Calder! Work hard for what you want because it won't come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to. If somebody puts you down or criticizes you, just keep on believing in yourself and turn it into something positive. A photo posted by Jack Wilshere (@jackwilshere) on Nov 11, 2014 at 6:07am PST

O abalo com a nova lesão é inevitável, mas Wilshere procurou exibir força nesta quinta-feira ao postar uma foto em sua página na rede social Instagram, na qual aparece no leito do hospital em que foi operado fazendo sinal de positivo com as duas mãos. Ao lado da foto, ele destacou: "Você tem de ser forte e corajoso e saber que você pode fazer tudo que você colocar em sua cabeça. Se alguém colocar você para baixo ou criticá-lo, apenas continue acreditando em vocês mesmo e torne isso em algo positivo".

O Arsenal, por sua vez, informou em seu site oficial que a operação realizada com Wilshere foi bem-sucedida e informou que o meia irá iniciar nos próximos dias seu programa de reabilitação com a equipe médica do clube. "Todos no clube desejam uma rápida recuperação e esperam voltar a vê-lo em campo o mais cedo possível", disse.