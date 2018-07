Wilshere sofre lesão e desfalca Arsenal por 3 semanas

O técnico Arsène Wenger, do Arsenal, explicou nesta terça-feira que Wilshere sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Tottenham, válida pelo Campeonato Inglês, disputada em 3 de março.

Uma contusão no tornozelo direito deixou Wilshere afastado dos gramados entre julho de 2011 e outubro de 2012. Assim, Wenger aguarda que o meia se recupere completamente antes de utilizá-lo novamente, evitando o risco de perdê-lo por um longo período.

"Ele jogou 30 jogos. Para nós não é bem-vinda (a lesão), mas talvez para ele não é ruim que tenha um pouco de fôlego. É mais prevenção. O especialista decidiu que ele precisava, tem alguns hematomas no osso. A última vez se transformou em uma fratura por estresse. Isso é o que nós não queremos que aconteça", disse.

Wilshere não poderá atuar nesta quarta em Munique, onde o Arsenal tentará reverter a vantagem do Bayern, que venceu em Londres por 3 a 1. O time está em quinto lugar no Campeonato Inglês, uma posição abaixo da zona de classificação para a Liga dos Campeões, e não terá Wilshere no jogo de sábado contra o Swansea, fora de casa. "Ele esteve fora por 17 meses e nós tivemos que lidar com isso", disse Wenger. "Nós devemos ter condições de lidar com isso por dois ou três jogos".

Além disso, Wilshere vai desfalcar a Inglaterra no final deste mês, nos jogos contra San Marino e Montenegro, ambos fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção inglesa ocupa a segunda colocação do Grupo H com oito pontos, dois a menos do que a equipe montenegrina.