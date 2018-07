Wilson Gottardo rebate goleiro Jefferson: 'Ele não é profissional'

O diretor de futebol do Botafogo e ex-jogador, Wilson Gottardo, rebateu na noite desta sexta-feira as críticas feitas pelo goleiro Jefferson mais cedo. O jogador acusou o dirigente de ter tomado atitudes "covardes" e "desleais" contra ele. Gottardo desmentiu o goleiro, questionando sua postura profissional. Mais uma polêmica que agrava a crise vigente no Botafogo.

Tudo começou com a ausência de Jefferson da partida decisiva com o Santos pela quartas de final da Copa do Brasil , na quinta-feira. O goleiro, que estava com a seleção brasileira até o dia anterior ao jogo, alegou que não teria condições de atuar por causa do cansaço. Em entrevista após a partida, Gottardo criticou o goleiro por não ter se concentrado com a equipe.

Nesta tarde, Jefferson afirmou ter entrado em acordo com Gottardo para não enfrentar o Santos e que as críticas do dirigente eram desleais. "Expliquei minha situação, e ele me liberou. Passaram-se quatro horas, e ele falou para a imprensa que não havia conversado comigo. Às vezes cobramos da diretoria, faz parte, mas isso foi desleal", disse o goleiro.