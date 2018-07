Wilton Pereira Sampaio irá apitar jogo do Fluminense

No domingo, quando acontecem os 10 jogos da penúltima rodada do campeonato, todos a partir das 17 horas, o Fluminense já pode conquistar o título antecipadamente. Para isso, o time carioca precisa vencer o Palmeiras e ainda torcer por tropeços do Corinthians, contra o Vasco, e do Cruzeiro, que enfrenta o Flamengo.

No jogo do Corinthians, time que esteve envolvido nas maiores polêmicas com a arbitragem nas últimas rodadas do Brasileirão, o árbitro sorteado foi Marcio Chagas da Silva, do Rio Grande do Sul. E um outro representante gaúcho foi escolhido para apitar a partida do Cruzeiro: Leandro Pedro Vuaden.

Confira a escala de arbitragem do Brasileirão:

Corinthians x Vasco - Marcio Chagas da Silva (RS)

Palmeiras x Fluminense - Wilton Pereira Sampaio (DF)

Flamengo x Cruzeiro - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS)

Botafogo x Prudente - André Luiz de Freitas Castro (GO)

Guarani x Grêmio - Nielson Nogueira Dias (PE)

Atlético-MG x Goiás - Guilherme Cereta de Lima (SP)

Inter x Vitória - Salvio Spínola Fagundes Filho (Fifa/SP)

Atlético-GO x São Paulo - Carlos Eugênio Simon (Fifa/RS)

Ceará x Atlético-PR - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Avaí x Santos - Sandro Meira Ricci (DF)