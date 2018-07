Wlademir Pescarmona promete Palmeiras com perfil vencedor

SÃO PAULO - O Palmeiras ainda não anunciou nenhuma contratação para a próxima temporada. Também tem alguns sérios problemas internos, como as reclamações públicas de Valdívia e a insatisfação de alguns jogadores com o atraso nos salários. Ainda assim, o diretor de Futebol Wlademir Pescarmona procurou demonstrar confiança para 2011.

Apesar dos inúmeros problemas, Pescarmona explicou que a diretoria já fez uma profunda análise sobre os erros cometidos ao longo deste ano. Ele garantiu ainda que as próximas contratações deixarão o Palmeiras com um perfil vencedor.

"Analisamos com muito cuidado o que deu certo e errado em 2010. Os jogadores que procuramos para reforçar o elenco precisam, necessariamente, ter consciência da grandeza do Palmeiras. Estamos atrás de jogadores com perfil vencedor, com vontade de ganhar títulos com a nossa camisa", afirmou o dirigente, que se envolveu em polêmica após criticar alguns atletas na eliminação da Copa Sul-Americana, pelo Goiás.

"Alguns jogadores vão chegar, e alguns podem deixar o clube. Quem ficar aqui vai ter que lutar por conquistas, para ganhar o Paulista, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e buscar o nono título Brasileiro. Assim é o Palmeiras, vamos exigir o máximo de todos", acrescentou.

Pescarmona procurou ainda minimizar a polêmica com o chileno Valdívia, que criticou publicamente o diretor por desrespeitar os jogadores. "O Valdivia, em boa forma física e técnica, focado apenas em jogar, é um atleta de alto nível. Esperamos ele em excelentes condições já no início da temporada", completou Pescarmona.