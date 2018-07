Wolfsburg admite interesse em contratar Rosicky e Olic

"Tomas é um bom jogador. E ele está em boas condições", disse Magath, em entrevista ao jornal alemão Bild, a comentar sobre os seguidos problemas físicos do meia checo nas últimas temporadas do Arsenal. "Há alguns anos, todos os grandes clubes estavam atrás dele", completou o treinador do Wolfsburg.

No caso de Olic, o Wolfsburg conta com o interesse do jogador de deixar o Bayern de Munique, onde vem sendo reserva. "Ele revelou que quer mudar de clube, porque quer jogar", afirmou o treinador, que aposta na chegada dos reforços para melhorar a situação do seu time - está em 14º lugar no Campeonato Alemão.