Wolfsburg anuncia contratação de zagueiro do Hannover

Pogatetz, do rival Hannover, que assinou um contrato de três anos com o seu novo clube no futebol da Alemanha. O jogador de 29 anos foi contratado para dar mais segurança ao setor defensivo da equipe, que terminou o último Campeonato Alemão na oitava colocação.

Felix Magath, técnico do Wolfsburg, disse nesta quarta que Pogatetz é "um experiente jogador que pode organizar a defesa" ao comentar a aquisição. E a preocupação do clube e do comandante com o setor defensivo não é para menos, já que a equipe terminou o último Campeonato Alemão com a quarta zaga mais vazada, com 60 gols sofridos.

Apenas o Hertha Berlin e o Colônia, rebaixados com 64 e 75 gols tomados, respectivamente, e o Freiburg, vazado 61 vezes, tiveram defesas piores do que a do Wolfsburg, que compensou a sua ineficiência atrás com 47 bolas na rede de seus adversários.

O Wolfsburg não informou detalhes financeiros sobre a transferência que envolveu Pogatetz, que antes de vestir a camisa do Hannover foi jogador do Middlesbrough, da Inglaterra, e do Spartak Moscou, da Rússia.