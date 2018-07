Wolfsburg anuncia contratação do brasileiro Luiz Gustavo

WOLFSBURGO - O Wolfsburg anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante brasileiro Luiz Gustavo, que estava no Bayern de Munique. O clube explicou que assinou um contrato válido até 2018 com o jogador de 26 anos, titular da seleção brasileira na conquista do título da Copa das Confederações em junho.

Ambos os clubes não revelaram os detalhes financeiros da transação. Porém, a imprensa alemã informou que o Wolfsburg vai pagar entre 15 e 20 milhões de euros (entre R$ 47 milhões e R$ 62 milhões, aproximadamente) para se reforçar com Luiz Gustavo, que também era alvo de clubes da Inglaterra, Itália e Rússia.

A saída de Luiz Gustavo do Bayern era dada como certa nos últimos dias, após a chegada de alguns reforços para o meio-de-campo do clube, agora sob o comando de Pep Guardiola, incluindo o volante Thiago Alcântara, que o levaram a perder espaço na equipe.

Pode ter pesado para a saída de Luiz Gustavo a declaração do técnico Luiz Felipe Scolari, de que os jogadores da seleção brasileira precisam se manter em ritmo até a Copa do Mundo de 2014. "Eu tenho razões profissionais e pessoais para querer ir embora", disse Luiz Gustavo, em entrevista antes da derrota do Brasil por 1 a 0 para a Suíça, em amistoso disputado na última quarta-feira.

"Em nome do Bayern, gostaria de agradecer sinceramente a Luiz Gustavo pelos seus dois anos e meio em Munique", disse Karl-Heinz Rummenigge, diretor do Bayern. "Ele ganhou muitos amigos no nosso clube com a sua calma, sempre simpático, e seu comportamento profissional. Você pode sempre contar com Luiz Gustavo e ele fez a sua parte em momentos importantes da última temporada no Bayern".

Luiz Gustavo chegou ao futebol alemão em 2007, contratado pelo Hoffenheim, após atuar por Corinthians Alagoano e CRB no Brasil. Em janeiro de 2011, o volante se transferiu para o Bayern, que desembolsou 17 milhões de euros (R$ 53 milhões) na negociação. Na última temporada, ele fez parte do time que faturou os títulos da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

No Wolfsburg, Luiz Gustavo terá a companhia dos também brasileiros Diego e Naldo. O seu novo clube entra em campo neste sábado, quando vai enfrentar o Schalke 04, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.