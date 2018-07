Wolfsburg anuncia transferência de Josué para o Atlético-MG

WOLFSBURG - O Wolfsburg anunciou nesta quarta-feira a transferência do volante Josué para o Atlético Mineiro. O clube de Belo Horizonte ainda não confirmou a contratação do jogador, mas o time alemão revelou que o atleta acertou um contrato por dois anos com a sua nova equipe, sem dar os detalhes financeiros da transação.

Josué, de 33 anos, inclusive já se despediu dos seus companheiros do Wolfsburg, de acordo com a nota oficial divulgada pelo clube alemão. Assim, o volante deverá mesmo reforçar o Atlético-MG, sendo uma das novidades da lista de inscritos do clube para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Klaus Allofs, gerente do Wolfsburg, confirmou a saída de Josué do clube alemão. "Josué é um dos jogadores mais bem sucedidos da história do Wolfsburg. Esta mudança é para ele uma oportunidade interessante que nós permitimos porque tem dado grandes contribuições ao Wolfsburg. Vamos continuar em contato com Josué e lhe desejamos boa sorte", disse.

O treinador Dieter Hecking concordou em liberar em Josué e agradeceu a contribuição dada pelo volante. "Ele tem agora a chance de jogar mais dois anos em sua terra natal. Queremos dar-lhe essa oportunidade. Em seus tempos de Wolfsburg, Josué trouxe resultados muito bons", comentou.

Caso a sua contratação pelo Atlético-MG, Josué voltará a trabalhar com Cuca, que o dirigiu em 2003, no Goiás. Além do time do Centro-Oeste, o volante também passou pelo São Paulo, onde foi campeão mundial (2005), da Libertadores (2005), do Campeonato Brasileiro (2006 e 2007) e do Campeonato Paulista (2005).

Contratado pelo Wolfsburg em 2007, teve como principal feito a conquista do título do Campeonato Alemão na temporada 2008/2009. Josué também fez parte da seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo de 2010.