Wolfsburg atropela Werder Bremen e segue em terceiro no Alemão

O Wolfsburg atropelou o Werder Bremen neste sábado com uma goleada de 6 a 0, em casa, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado manteve o time anfitrião na terceira colocação, com 24 pontos, dez a menos do que o líder Bayern de Munique. Os visitantes estão em 14º, com 13 pontos, a três de distância da zona de rebaixamento.

Depois de perder na última rodada para o Mainz, a equipe do técnico Dieter Hecking entrou em campo com a obrigação de vencer para não perder os primeiros colocados de vista. Com a presença dos brasileiros Dante, Naldo e Luiz Gustavo, foi para cima e abriu o placar logo aos 11 minutos de partida. O lateral Trasch avançou pela direita e cruzou para a área. O zagueiro Gálvez tentou cortar e, de carrinho, mandou contra. No último minuto do primeiro tempo, Vieirinha tocou para Max Kruse ampliar.

Depois de "aquecer" no primeiro tempo, o Wolfsburg deslanchou na etapa final. Aos 11, Schafer cruzou para Vieirinha, que se esticou e mandou para as redes. Dez minutos mais tarde, o volante Guilavogui aproveitou cruzamento de Schürrle e marcou o quarto.

O Werder Bremen não conseguia reagir e parecia observar o passeio dos anfitriões. Aos 33 minutos, Kruse fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Bas Dost marcar o quinto. Três minutos depois, Kruse sacramentou o massacre. Ele recebeu passe de Schürrle na área e finalizou para as redes.

Quem também não tomou conhecimento do adversário neste sábado pelo Alemão foi o Augsburg. Mesmo fora de casa, fez 4 a 0 no Stuttgart. Alexander Esswein, Timo Baumgartl (contra), Jan-Ingwer Callsen-Brac e Ja-Cheol Koo marcaram os gols da vitória que tirou a equipe da lanterna. Agora estão em penúltimo, com 9 pontos, contra 8 do Hoffenheim. O Stuttgart também está na zona de rebaixamento, em 16º, com 10 pontos.

Nesta mesma rodada, o Bayer Leverkusen derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 1, fora de casa. Javier "Chicharito" Hernandez foi o destaque da partida ao marcar dois gols. Kakan Calhanoglu fez o terceiro, Medojevic descontou. Com a vitória, a equipe visitante subiu para a sexta colocação, com 20 pontos. Os anfitriões estão em 12º, com 14.

Com um gol do meia brasileiro Raffael, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Hannover por 2 a 1, em casa. Ibrahima Traore marcou o outro dos anfitriões e Artur Sobiech descontou. O resultado deixou o Borussia na quarta colocação, com 22 pontos. O Hannover é o 15º, com 11, a um da zona de rebaixamento.

Em casa, o Colonia ficou no empate sem gols com o Mainz. As duas equipes permanecem na parte intermediária da tabela. Os mandantes estão em oitavo, com 19 e os visitantes, em décimo, com 17.