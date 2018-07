Wolfsburg bate Braunschweig na luta para permanecer na 1ª divisão do Alemão

O Wolfsburg venceu nesta quinta-feira o Eintracht Braunschweig por 1 a 0, em casa, na primeira partida entre as equipes válida pelo playoff para permanecer na primeira divisão do Campeonato Alemão na próxima temporada. A equipe de Wolfsburg terminou a competição na 16.ª e antepenúltima colocação e, desta forma, tem de disputar a continuidade da elite do futebol alemão contra o terceiro colocado da segunda divisão.

O gol do Wolfsburg foi marcado de pênalti pelo atacante Mario Gómez, aos 35 minutos do primeiro tempo, após um toque de mão dentro da área do zagueiro Gustav Valsvik. O brasileiro Luiz Gustavo, ex-volante da seleção, levou um cartão amarelo no fim da segunda etapa, após cometer falta dura em Mirko Boland, meio-campista do Eintracht Braunschweig.

O próximo jogo entre as equipes será disputado nesta segunda-feira, na cidade de Braunschweig, às 15h30 (de Brasília). O Wolfsburg joga pelo empate e, por ter vencido o oponente sem sofrer gols em casa, poderá até perder por um gol de diferença, desde que marque pelo menos uma vez.

O Campeonato Alemão terminou com o Bayern de Munique como grande campeão com 82 pontos, 15 à frente do RB Leipzig, segundo colocado. As duas equipes e o Borussia Dortmund (3.º lugar) garantiram vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O Hoffenheim, quarto colocado, disputará os playoffs da competição.

Na parte debaixo da tabela de classificação, Darmstadt (lanterna) e Ingolstadt (19.º colocado) caíram para a segunda divisão. O Wolfsburg (17.º) disputa a repescagem para tentar ficar na elite do futebol alemão. Subiram direto para a primeira divisão Stuttgart, campeão, e Hannover, segundo colocado.