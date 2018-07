Wolfsburg bate lanterna e reencontra vitórias no Alemão

O Wolfsburg, que vinha de derrota para o Bayern de Munique e empate com o Borussia Mönchengladbach, foi agora a 27 pontos para pular do décimo para o oitavo lugar no Campeonato Alemão, ainda a quatro pontos da zona de classificação para a Liga Europa. Já o Freiburg, com 17, segue sendo o lanterna, com três pontos a mais que o primeiro time fora do rebaixamento.

Em Wolfsburg, os donos da casa abriram o placar com Jiracek, aos 5 minutos. Pouco depois, Flum deixou tudo igual. Mais uma vez os mandantes passaram à frente, com Schafer, mas Caligiuri voltou a igualar, tudo isso ainda no primeiro tempo. Só na segunda etapa é que Jiracek fez o segundo dele e decretou a vitória. Estes foram os dois primeiros gols do tcheco, contratado recentemente junto ao Viktoria Plzen, no Campeonato Alemão.