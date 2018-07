Wolfsburg cai para o Mönchengladbach e não encosta nos líderes

No duelo de duas das principais sensações do futebol alemão na última temporada, o Borussia Mönchengladbach seguiu sua recuperação e venceu o Wolfsburg neste sábado, pelo campeonato nacional. A equipe da casa arrancou no segundo tempo e fez 2 a 0, com gols de Nordtveit e Traoré.

Tanto Mönchengladbach quanto Wolfsburg disputam a Liga dos Campeões, mas não repetem o mesmo bom futebol do ano passado em 2015/2016. O Wolfsburg, com a derrota, estacionou nos 12 pontos, na sétima colocação. Já o Mönchengladbach vai se recuperando depois de um péssimo início e já soma nove pontos, em 13.º.

O jogo deste sábado foi bastante truncado e os donos da casa se aproveitaram de minutos de desatenção do adversário para vencerem. Aos 31 minutos do segundo tempo, o brasileiro Raffael ganhou pelo lado direito e cruzou para Nordveit, que emendou bonito para abrir o placar. Apenas três minutos depois, Traoré foi lançado em rápido contra-ataque e teve calma para tirar do goleiro.

Quem vai surpreendendo neste início de competição é o caçula Ingolstadt, que chegou aos 14 pontos, na quinta colocação, neste sábado, ao vencer o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, com gols de Gross e Lex. O Frankfurt não vai bem neste momento e é somente o 12.º, com nove pontos.

Nas outras partidas do dia pelo Alemão, o Stuttgart arrancou um empate por 2 a 2 com o Hoffenheim fora de casa, mas segue na lanterna, com somente quatro pontos. O Hannover recebeu o Werder Bremen e venceu por 1 a 0. Já o Hertha Berlin atropelou o Hamburgo na capital do país por 3 a 0.