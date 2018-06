Wolfsburg completa 8º jogo sem vitória e pode terminar rodada na zona de descenso

O Wolfsburg poderá terminar a 28ª rodada do Campeonato Alemão dentro da zona de rebaixamento. Vivendo péssima fase, o time não foi além de um empate por 0 a 0 com o Hertha Berlin, em partida disputada no Estádio Olímpico, e agora torcerá contra o Mainz no complemento da rodada.

Atuando como visitante, o Wolfsburg até conseguiu encerar uma sequência de três derrotas, mas ampliou o seu jejum de vitórias para oito jogos. Com a igualdade, chegou aos 26 pontos e está na 15ª posição, com apenas um de vantagem para o Mainz, que receberá o Borussia Mönchengladbach neste domingo, na conclusão da 28ª rodada do Alemão, e poderá ultrapassá-lo.

O Hertha está na zona intermediária da classificação, com 36 pontos e em décimo lugar. E embora tenha triunfado na rodada anterior, também vive momento complicado, tanto que só venceu um dos últimos 11 duelos no Alemão.

O confronto deste sábado em Berlim foi equilibrado, com igualdade no porcentual de posse de bola e nas finalizações - seis para cada time. O Wolfsburg escalou o lateral-direito William, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, como titular e terminou o duelo com dez jogadores, pois o volante francês Josuha Guilavogui foi expulso no fim do segundo tempo.

Ambos os times voltarão a atuar como visitantes no próximo sábado pelo Alemão. O rival do Wolfsburg vai ser o Freiburg, enquanto o Hertha terá pela frente o Borussia Mönchengladbach.