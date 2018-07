Wolfsburg confirma a contratação do atacante alemão Mario Gomez

O Wolfsburg confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante alemão Mario Gomez, que disputou a última temporada pelo Besiktas, da Turquia, mas pertencia à Fiorentina, da Itália.

O time alemão não deu detalhes sobre a transferência nem o tempo de contrato do jogador. Mas, de acordo com a imprensa local, o Wolfsburg pagou sete milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) pelo centroavante de 31 anos.

.@Mario_Gomez has signed for the Wolves. Welcome in Wolfsburg, Mario!

https://t.co/GB9RgWxtNj pic.twitter.com/5AeRG5NUEN — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) 17 de agosto de 2016