Wolfsburg confirma contratação de William, do Internacional

O Wolfsburg surpreendeu nesta quinta-feira ao anunciar a contratação do lateral-direito William, do Internacional. O clube alemão acertou vínculo com o brasileiro de 22 anos até 2022. As duas partes não revelaram o valor envolvido na negociação, mas a imprensa local estimou em 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).

O acerto surpreendeu porque a diretoria do Inter vinha mantendo segredo sobre a negociação, fechada ainda no início do ano. Foi por essa razão que William chegou a ficar afastado no clube gaúcho na pré-temporada. O lateral revelara na época intenção de jogar no futebol europeu.

Então um dos favoritos da torcida, o jogador acabou ganhando fama negativa entre os fãs do time, principalmente por se recusar a renovar o contrato. No entanto, William voltou a ganhar chance na equipe, sob o comando do técnico Antônio Carlos Zago, por falta de opções no elenco.

"Estou ansioso para ir ao Wolfsburg. É um clube muito conhecido no Brasil. Muitos grandes jogadores, como o Grafite, Josué, Diego e Naldo, tiveram uma passagem bem-sucedida pela equipe. Minha prioridade no momento é conhecer tudo no time para me integrar o mais rápido possível", declarou o jogador brasileiro, em declaração ao site oficial do Wolfsburg.

No mesmo comunicado, a diretoria do clube alemão afirmou que vinha acompanhando a evolução de William nos últimos anos. E, ao apresentar o atleta no site, citou as convocações para a seleção brasileira e a medalha de ouro conquistada com o time olímpico no Rio-2016, no ano passado.