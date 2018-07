Wolfsburg contrata Draxler e oficializa chegada de Dante

As últimas 24 horas foram movimentadas no Wolfsburg. O vice-campeão alemão virou notícia neste encerramento da janela de transferências por causa de três grandes contratações, com uma saída e duas chegadas. Os reforços são o meia Julian Draxler e o zagueiro brasileiro Dante. A despedida ficou por conta do meia belga Kevin De Bruyne, que rumou ao Manchester City.

O acerto mais recente aconteceu com Draxler, promessa alemã que vem se tornando realidade a cada temporada europeia. Tanto que era alvo da Juventus, vice-campeã europeia, nesta janela. O meia de 21 anos acabou acertando com o Wolfsburg, tornando-se protagonista da maior negociação da história do Schalke, que defendia desde as categorias de base. De acordo com a imprensa alemão, o Wolfsburg pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões) pelo jogador.

"O Wolfsburg é um novo desafio para mim. Eu quero continuar a jogar em alto nível. O clube me oferece uma excelente perspectiva e tem uma equipe extremamente forte. Estou ansioso para a Liga dos Campeões", comentou Draxler, contratado para substituir De Bruyne e compor um forte meio-campo com André Schürrle e o brasileiro Luiz Gustavo.

"Julian era o nosso desejo e, através da saída de Kevin De Bruyne, fomos capazes de concretizar este compromisso agora. Estamos muito satisfeitos por ter ele ter escolhido o Wolfsburg e, assim, permanecer no futebol alemão. Estamos convencidos de que Julian vai continuar a evoluir conosco", declarou Klaus Allofs, gerente de futebol do Wolfsburg.

A saída de De Bruyne também movimentou o vestiário e o caixa do clube nas últimas horas. A ida do meia ao Manchester City, confirmada no domingo, rendeu ao time alemão 50 milhões de libras (cerca de R$ 276 milhões), em uma das contratações mais caras da história. O belga de 24 anos assinou contrato de seis anos com o clube inglês.

Também no domingo o Wolfsburg acertou com o brasileiro Dante. O anúncio foi feito pelo Bayern de Munique e só oficializado pelo novo time do zagueiro nesta segunda-feira. "Estamos feliz por Dante ter escolhido o nosso time. Com ele, podemos expandir nossas possibilidades e nossas qualidades na defesa. Além disso, Dante tem grande experiência internacional", disse o diretor Klaus Allofs. "Com esta experiência e qualidade, ele vai se encaixar perfeitamente no nosso grupo", reforçou o técnico Dieter Hecking.

Dante pediu para deixar o Bayern porque estava insatisfeito com a reserva. No início desta temporada, ele perdeu a vaga de titular para Mehdi Benatia, que vem formando a dupla de zaga com Jerome Boateng. Ele assinou contrato de três anos com o novo clube.

"Estou ansioso para começar esta nova missão no Wolfsburg. Tenho certeza que este time pode retomar de onde parou na temporada passada, quando teve grande sucesso, e pode ser protagonista na briga pelo título nesta temporada", declarou o zagueiro da seleção brasileira.