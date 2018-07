Wolfsburg demite o técnico Steve McClaren Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, o Wolfsburg demitiu nesta segunda-feira o técnico inglês Steve McClaren. "Nós já não estávamos convencidos de que podíamos terminar a temporada com a estabilidade trabalhando junto com Steve McClaren", afirmou o gerente-geral Dieter Hoeness, ao site oficial do clube. "Nós tentamos juntos até o último dia. Infelizmente, agora nós perdemos a crença no sucesso".