Wolfsburg demite técnico Magath por péssimo início de temporada

"O Wolfsburg e Felix Magath separaram-se amigavelmente", informou o clube em comunicado no site oficial.

Magath, que liderou o Wolfsburg na conquista do título alemão da temporada 2008/2009 em sua primeira passagem no comando do clube, estava na equipe há um ano e meio, desde que retornou em março de 2011.

O Wolfsburg venceu o primeiro jogo da temporada, mas perdeu as quatro últimas partidas, sem marcar nenhum gol. O time está com cinco pontos em oito jogos, e sofreu 15 gols.

Após derrota por 4 x 0 para o Hanover no início de setembro, Magath criticou os jogadores brasileiros de sua equipe por preferirem passar a bola uns para os outros em vez de escolherem colegas mais bem posicionados em campo.

O Wolfsburg tem quatro brasileiros como titulares: Fagner, Naldo, Diego e Josué.

Diego se desentendeu com Magath no fim da temporada de 2010/11. O jogador abandonou o hotel onde a equipe estava hospedada depois de ser informado que não jogaria contra o Hoffenheim.

Ele foi emprestado para o Atlético de Madri por uma temporada e retornou ao time alemão em agosto, depois que Magath afirmou que os dois haviam resolvido suas diferenças.

