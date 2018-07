Wolfsburg derrota Freiburg com grande atuação de De Bruyne

Vice-líder do Campeonato Alemão, o Wolfsburg derrotou o Freiburg por 3 a 0 neste domingo, em casa, e voltou a ficar 11 pontos atrás do líder disparado Bayern de Munique no Campeonato Alemão e nove à frente do Borussia Moenchengladbach, o terceiro colocado. Os visitantes estão em penúltimo lugar, com 22.

O belga Kevin de Bruyne foi o principal destaque da partida. Ele abriu o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo, após driblar dois zagueiros e bater no canto. Na sequência, ele invadiu a área e foi derrubado por Burk. Pênalti, que Rodriguez cobrou para ampliar. O terceiro gol também contou com participação o meio-campista. Ele serviu Arnold para fechar o placar.

O Wolfsburg agora foca a Liga Europa, na qual enfrenta a Inter de Milão, quinta-feira, na Itália, no jogo de volta das oitavas de final. Os alemães venceram a primeira partida, em casa, por 3 a 1.

No outro jogo deste domingo pelo Campeonato Alemão, Patrick Herrmann marcou os dois gols na vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o Hannover por 2 a 0, em casa. Na terceira posição da tabela, os anfitriões mantém dois pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, o quarto colocado, e os visitantes estão em 13º lugar, com 27 pontos.