Wolfsburg elimina Leverkusen da Copa da Alemanha O Bayer Leverkusen está fora da Copa da Alemanha. A equipe foi derrotada pelo Wolfsburg nesta quarta-feira, por 2 a 1, fora de casa, e acabou eliminada na fase de oitavas de final do torneio. Para conseguir avançar, o time mandante precisou buscar a virada após o gol contra do brasileiro Fagner, aos 31 minutos do primeiro tempo.