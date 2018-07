Wolfsburg empata com o St. Pauli no Alemão

Com o empate fora de casa, o Wolfsburg chegou aos 15 pontos e segue nas posições intermediárias, mas cada vez mais distante dos primeiros colocados - o líder Borussia Dortmund tem 34. O St. Pauli, por sua vez, foi aos 14 pontos.

Contando com o apoio da torcida, o St. Pauli começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo, com o zagueiro Markus Thorandt, aos 28 minutos. Mas no início da etapa final, o atacante Dzeko aproveitou passe de Diego e empatou aos nove.

Ainda neste domingo, Podolski marcou de pênalti o gol da vitória do Colônia sobre o Stuttgart, fora de casa, por 1 a 0. O resultado tirou o time visitante da lanterna do Alemão - está em penúltimo com 11 pontos, os mesmos do Stuttgart.