Wolfsburg empata e deixa o Bayern a um passo do título do Campeonato Alemão

Faltam cinco rodadas para o término da competição. O Bayern soma 73 pontos contra 61 do Wolfsburg, o segundo colocado. O empate, no entanto, garantiu a classificação da equipe da casa para a próxima edição da Liga dos Campeões.

E o ponto conquistado veio com muita dificuldade. O Schalke saiu na frente do marcador aos 8 minutos do segundo tempo, com Leroy Sane. O empate veio aos 33 minutos, com o meia belga Kevin de Bruyne.

Existe uma boa chance de a competição acabar na próxima rodada. O Bayern de Munique recebe o Hertha Berlim (13º colocado) no sábado, enquanto o Wolfsburg encara o Borussia Mönchengladbach (quarto colocado), fora de casa, no domingo.

No outro jogo deste domingo pelo Campeonato Alemão, o Werder Bremen derrotou o Hamburgo por 1 a 0, em casa. O gol da vitória saiu aos 40 do segundo tempo, com Franco Di Santo, de pênalti. O resultado levou o Werder para a sétima colocação, com 38 pontos. O Hamburgo é o lanterna, com 25.