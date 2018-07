Wolfsburg ganha e embola a luta pelo vice na Alemanha

BERLIM - A liderança está tranquila nas mãos do Bayern de Munique, que tem 59 pontos e joga neste domingo contra o Hannover, fora de casa, pela 22.ª rodada. Mas a briga pelas posições subsequentes do Campeonato Alemão está cada vez mais acirrada e emocionante. Neste sábado, depois da derrota do Borussia Dortmund e do empate do Schalke 04, o Wolfsburg encarou um confronto direto contra o vice-líder Bayer Leverkusen e ganhou em casa por 3 a 1.

O resultado embolou tudo na luta pelo segundo, terceiro e quatro lugares, que garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O Bayer Leverkusen ficou estacionado nos 43 pontos, o Borussia Dortmund parou nos 42, o Schalke 04 subiu para 41 e o Wolfsburg, o maior beneficiado da rodada, encostou nesta disputa com 39 pontos.

No primeiro tempo em Wolfsburg, tudo igual. Bas Dost abriu o placar para os mandantes, aos 13 minutos, e Sidney Sam, aos 45, conseguiu o empate para o Bayer Leverkusen. Na segunda etapa, O time da casa foi superior e fez 2 a 1 com o volante brasileiro Luiz Gustavo, aos 13. E garantiu a vitória, aos 28, com Ricardo Rodríguez aproveitando o rebote de uma cobrança de pênalti desperdiçada por ele mesmo.