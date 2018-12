Wolfsburg ganha e impede o Eintracht Frankfurt de ser vice-lider no Alemão

O Wolfsburg venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, em jogo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Alemão. O time de Wolfsburg parou a boa campanha do rival de Frankfurt e impediu um salto deste para o segundo lugar da competição. Foi a primeira derrota do Eintracht após as últimas onze vitórias.

Com assistência de Daniel Ginczek, Admir Mehmedi bateu com o pé esquerdo e balançou as redes para o Wolfsburg. Ginczek aumentou a vantagem para o Wolfsburg e, com um passe de cabeça em jogada de bola parada, Luka Jovic diminuiu para o Eintracht Frankfurt.

Com 23 pontos, na quinta posição, o Eintracht Frankfurt está na zona de classificação da Liga Europa. Já o Wolfsburg é o oitavo colocado, com 18.

Na próxima rodada, no sábado, o Wolfsburg recebe o Hoffenheim, em casa. No mesmo dia, o Eintracht Frankfurt encara o Hertha Berlin, no estádio Olímpico de Berlim.