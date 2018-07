Wolfsburg ganha e segue folgado em 2º lugar no Alemão

O Bayern de Munique segue disparado na liderança do Campeonato Alemão, mas o Wolfsburg fez a sua parte no encerramento da 22ª rodada, ficando ainda mais consolidado na segunda colocação. Afinal, neste domingo, em casa, o time dos brasileiros Naldo e Luiz Gustavo derrotou o Hertha Berlin por 2 a 1.

Com ambos os defensores como titulares, o Wolfsburg abriu o placar da partida logo aos dez minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo holandês Bas Dost. O Hertha Berlin, porém, arrancou o empate aos 30 minutos, com o gol de Julian Schieber, indo ao intervalo com o placar em 1 a 1.

Na etapa final, o atacante holandês voltou a brilhar. Aos 29 minutos, Bas Dost fez o seu segundo gol na partida, definindo o triunfo do Wolfsburg por 2 a 1 sobre o vice-lanterna do Campeonato Alemão. Assim, o time chegou aos 47 pontos, com oito a menos do que o primeiro colocado Bayern, mas dez à frente do terceiro colocado Borussia Mönchengladbach.

O Wolfsburg ainda foi favorecido pelo tropeço do time de Mönchengladbach para ficar ainda mais confortável na segunda posição. Neste domingo, a equipe não passou de um empate por 1 a 1 com o Hamburgo, fora de casa. Zoltan Stieber abriu o placar para a equipe mandante e Branimir Hrgota empatou para o terceiro colocado do Campeonato Alemão.