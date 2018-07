Wolfsburg garante vaga ao menos na fase prévia da Liga dos Campeões

O Wolfsburg venceu o Hamburgo por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Alemão, e garantiu vaga ao menos na fase prévia da Liga dos Campeões. A seis rodadas do término da competição, a equipe segue na vice-liderança, agora com 60 pontos, e não pode mais ser alcançada pelo quinto colocado, o Schalke 04, que tem 41 pontos e é o primeiro fora da zona de classificação da competição europeia. O Hamburgo tem 25 pontos e é o penúltimo colocado.

O destaque da partida ficou por conta do holandês Bas Dost, que deu as assistências para os gols. Primeiro, aos dez minutos de partida, ele encontrou Guilavogui, que teve o trabalho apenas de tirar do goleiro e abrir o marcador. Aos 29 da etapa final, Dost recebeu na área e tocou para Caligiuri, que mandou para as redes.

O Wolfsburg volta a campo pela Liga Europa. Na quinta-feira, receberá o Napoli, às 16h05 (de Brasília), no jogo de ida das quartas de final. No Campeonato Alemão, jogará contra o Schalke 04, no próximo dia 19. No mesmo dia, o Hamburgo enfrentará o Werder Bremen.