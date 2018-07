Wolfsburg goleia em casa, mas ainda corre risco de cair

Um dos adversários do Wolfsburg nessa luta para não cair é justamente o Colonia, que aparece em 14º lugar, ainda com 35 pontos. Enquanto isso, a liderança do Campeonato Alemão segue nas mãos do Borussia Dortmund, mesmo após a derrota no sábado.

No jogo deste domingo, o Wolfsburg abriu 2 a 0 com dois gols de Mandzukic, aos 14 e aos 39 minutos. Ainda no primeiro tempo, o Colonia descontou com Freis. Depois, já na segunda etapa, Dejagah também marcou duas vezes e definiu a goleada.