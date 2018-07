Wolfsburg goleia zebra e pega o Borussia na final da Copa da Alemanha

O atacante Maximilian Arnold, revelação do time, abriu o placar logo aos 8 minutos. Luiz Gustavo fez o segundo, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Perisic marcou o terceiro gol e Arnold voltou às redes para fazer o quarto.

O Wolfsburg só jogou a final da Copa da Alemanha em uma oportunidade, na temporada 1994/1995, somando, em toda sua história apenas duas taças de campeão ou vice dos principais torneios da Alemanha. Só neste ano pode garantir outras duas.

No Alemão, o Wolfsburg tem 61 pontos e, a quatro rodadas do fim, não pode mais alcançar o Bayern de Munique, que já soma 76 e comemorou o título no fim de semana passado. Na terça, o Bayern perdeu do Borussia Dortmund nos pênaltis na outra semifinal da Copa da Alemanha