Wolfsburg leva susto, mas ganha do Bayer Leverkusen e se mantém no G4 do Alemão Após sair na frente e ceder o empate jogando em casa, o Wolfsburg conseguiu se recuperar na partida e buscar a vitória por 2 a 1 em cima do Bayer Leverkusen, neste sábado, e se manteve no G4 do Campeonato Alemão após 11 rodadas.