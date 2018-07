Wolfsburg não quer vender Diego ao Atlético de Madrid

"A situação atual e que queremos continuar trabalhando com Diego e ele segue sendo nosso. Diego é uma peça-chave na nossa equipe e parto do princípio de que ele estará em campo contra o Hannover", disse o dirigente, já fazendo referência à estreia do Wolfsburg no Campeonato Alemão, no dia 10 de agosto.

O Wolfsburg se reapresentou nesta quarta-feira para dar início à pré-temporada e Diego estava com o elenco. O brasileiro, que jogou emprestado ao Atlético de Madrid na temporada 2011/2012, é novamente desejado pelo técnico da equipe espanhola, Diego Simeone, mas os alemães garante que nenhuma proposta pelo meia foi feita.

Diego tem contrato com o Wolfsburg apenas até o fim da temporada, quando poderia deixar o clube alemão de graça. Já o Atlético de Madrid está com os cofres cheios depois de vender Falcao Garcia para o Monaco.