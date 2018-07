Wolfsburg perde para o Mönchengladbach e Bayern confirma título

O Bayern de Munique não entrou em campo neste domingo, mas pôde comemorar o 25.º título nacional de sua história. Com uma campanha irrepreensível, o time bávaro garantiu Campeonato Alemão da temporada 2014/2015 com a derrota do Wolfsburg, segundo colocado na tabela, para o Borussia Mönchengladbach, por 1 a 0, fora de casa.

Com a derrota, o Wolfsburg estacionou nos 61 pontos, 14 atrás do Bayern. Como restam apenas quatro partidas para o fim da competição, não há mais como o time de Munique ser ultrapassado. Esta é a quarta vez que os bávaros conquistam um tricampeonato consecutivo, uma vez que eles já haviam sido campeões em 2012/2013 e 2013/2014.

Agora, a luta é pela segunda posição. O Wolfsburg ainda a mantém, com 61 pontos, mas vê justamente o Borussia Mönchengladbach se aproximar perigosamente, com 57. O Bayer Leverkusen é o quarto, com 55, e hoje estaria classificado para a fase preliminar da Liga dos Campeões.

O título alemão do Bayern foi sacramentado aos 44 minutos do segundo tempo da partida deste domingo. Depois de um jogo de poucas emoções, o Mönchengladbach marcou o único gol de forma chorada. Após cruzamento da esquerda, Fabian Johnson ajeitou para o meio e Max Kruse finalizou para a rede.

O Bayern também mantém vivo o sonho de faturar a tríplice coroa, uma vez que disputa as semifinais da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões. No torneio nacional, enfrenta o Borussia Dortmund, nesta terça-feira. Já na competição continental, terá pela frente o Barcelona.

Mais cedo neste domingo, o Paderborn recebeu o Werder Bremen, abriu 2 a 0, mas permitiu a reação e ficou no empate por 2 a 2. O resultado complicou a vida dos mandantes, que são os penúltimos da tabela, com 28 pontos. O Werder, por sua vez, ocupa a nona colocação, com 39.