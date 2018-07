Wolfsburg renova contrato com zagueiro brasileiro Naldo até 2016

BERLIM - O Wolfsburg acertou nesta sexta-feira a renovação do contrato do zagueiro brasileiro Naldo, prorrogando o vínculo até 2016. Titular absoluto, o jogador de 31 anos ajudou a equipe a terminar o Campeonato Alemão em quinto lugar, o que lhe deu vaga na próxima edição da Liga Europa.

Revelado pelo Juventude, Naldo está no futebol alemão desde 2005. Nos primeiros anos no país, esteve no Werder Bremen, chegando ao Wolfsburg em 2012. Ele também chegou a defender a seleção brasileira algumas vezes, na época em que Dunga ainda era o treinador da equipe.

"O Wolfsburg confiou em mim e eu gostaria de dar algo em troca para eles. Estou muito feliz aqui e minha família também está feliz. Por isso estou contente por assinar esse novo contrato", afirmou o zagueiro brasileiro, que já marcou 31 gols desde que chegou ao futebol alemão em 2005.