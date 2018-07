Wolfsburg respira no Campeonato Alemão; St. Pauli encara abismo O Wolfsburg ampliou na sexta-feira suas chances de sobrevivência no Campeonato Alemão ao derrotar o Werder Bremen por 1 x 0, enquanto o lanterna St Pauli viu sua situação se complicar com a derrota por 2 x 0 frente ao Kaiserslautern.