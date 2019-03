Wolfsburg só empata no Alemão e fica fora da zona de classificação à Liga Europa

O Wolfsburg tinha a oportunidade neste domingo de entrar na zona de classificação à próxima edição da Liga Europa. No entanto, mesmo jogando em casa, desperdiçou esta chance ao ficar no empate contra o Werder Bremen por 1 a 1, pela 24.ª rodada do Campeonato Alemão. Os gols, no segundo tempo, foram de John Brooks, para os mandantes, e Max Kruse, para os visitantes.

Com 39 pontos, o Wolfsburg se igualou na pontuação com o Bayer Leverkusen, que é o sexto colocado e na última vaga à Liga Europa, mas perde no segundo critério de desempate - estão empatados no saldo de gols (8 a 8) -, que é o número de gols marcados (39 a 43). O Werder Bremen está apenas na 10.ª posição, com 33 pontos.

No outro duelo deste domingo, o Stuttgart goleou o Hannover por 5 a 1, em casa, e ganhou um respiro na sua Lita contra o rebaixamento. Na 16.ª posição, o time chegou aos 19 pontos, cinco a mais que o rival e dois a menos que o Augsburg, que está fora da degola. Neste momento, a equipe de Stuttgart disputaria um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão.

Os destaques da partida foram o lateral-direito Ozan Kabak e o centroavante Steven Zuber, com dois gols cada. O veterano atacante Mario Gomez completou para o Stuttgart e o gol de honra do Hannover foi anotado por Jonathas, que deixou o Corinthians em janeiro para voltar ao futebol alemão.