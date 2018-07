Wolfsburg vence Dortmund por 3 a 2 no campeonato alemão

O Borussia Dortmund ficou enfurecido após um lance aos 36 minutos quando o defensor Marcel Schmelzer foi punido por supostamente ter bloqueado o chute a gol de Bas Dost com as mãos.

Schmelzer foi expulso e Diego converteu o pênalti para empatar em 1 x 1 mas os replays mostraram que a bola acertou o joelho do jogador do Borussia Dortmund, e não sua mão. Dost decidiu o jogo marcando um gol aos 28 do segundo tempo.

Vedad Ibisevic marcou três na vitória do Stuttgart por 3 x 1 sobre o Schalke 04, onde os dois times tiveram um jogador expulso e o Bayern de Munique venceu fora de casa por 2 x 0 o fraco Augsburg.

(Por Brian Homewood em Berna)