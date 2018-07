Wolfsburg vence e escapa do rebaixamento no Alemão

Com a vitória, o Wolfsburg chegou aos 38 pontos, dois a mais que o Borussia M''gladbach, e permaneceu na Primeira Divisão, na 15.ª colocação da tabela. Jogando em casa, o time contou com os brasileiros Josué, Cícero e Grafite. O meia Diego foi cortado da equipe titular e teria abandonado a concentração antes da partida. O Hoffenheim terminou em 11.º.

Apesar de ficar na zona da degola, no 16.º lugar, o Borussia M''gladbach não foi rebaixado para a Segunda Divisão. O time, que empatou com o Hamburgo por 1 a 1, fará um confronto de duas partidas com o terceiro colocado da Segundona para decidir quem jogará na elite do futebol alemão na próxima temporada.

O Eintracht, por sua vez, foi rebaixado diretamente. Fora de casa, a equipe de Frankfurt não resistiu ao campeão Borussia e foi derrotado por 3 a 1. Lucas Barrios, que chegou a perder um pênalti, marcou duas vezes. Russ completou a vitória dos anfitriões, com gol contra. O Borussia encerrou sua grande campanha com 75 pontos, sete a mais que o Bayer Leverkusen.

O vice-campeão, também garantido na Liga dos Campeões, manteve a segunda colocação ao derrotar o Freiburg por 1 a 0, fora de casa. Em caso de tropeço, teria sido superado pelo Bayern de Munique, que se despediu com vitória sobre o Stuttgart por 2 a 1 (gols de Schweinsteiger e Mario Gomez).

A equipe de Munique, com 65 pontos, contava com um tropeço do Leverkusen para ficar em segundo na tabela e assegurar a vaga automática na fase de grupos da Liga dos Campeões. Como não conseguiu, terá que disputar uma eliminatória para alcançar a principal fase da competição continental. O Stuttgart ficou com a 12.ª final.

As duas vagas na Liga Europa ficaram com Hannover e Mainz. O primeiro garantiu o quarto lugar, com 60 pontos, ao derrotar o Nuremberg por 3 a 1, em casa. Já o Mainz ficou em quinto, com 58, ao superar o já rebaixado St. Pauli por 2 a 1. O Nuremberg encerrou sua campanha na sexta posição, mas 11 pontos atrás do Mainz.

O Schalke, que alcançou a inédita semifinal da Liga dos Campeões, não teve o mesmo desempenho no Alemão e terminou somente na 14.ª colocação, com 40 pontos, perto da zona da degola. Neste sábado, se despediu com uma derrota para o Colonia, por 2 a 1. Completando a rodada final, o Kaiserslautern venceu o Werder Bremen por 3 a 2.