Wolfsburg vence e Estudiantes e Bayer Leverkusen empatam no início da Florida Cup

A Florida Cup, torneio de pré-temporada para clubes da América do Sul e de intertemporada para times da Alemanha, teve início neste domingo com a realização de duas partidas. Na cidade de St. Petersburg, nos Estados Unidos, o Wolfsburg se deu bem e derrotou o Tampa Bay Rowdies, equipe local, por 2 a 0. No primeiro duelo do dia, Estudiantes e Bayer Leverkusen empataram por 1 a 1 e os alemães venceram os argentinos na disputa por pênaltis por 5 a 3.

Neste meio de semana os primeiros clubes brasileiros farão sua estreia. Nesta quarta-feira, o Atlético Mineiro, que está com um time B nos Estados Unidos, enfrentará o Bayer Leverkusen. No dia seguinte, o Bahia jogará contra o Wolfsburg. Já no sábado, a equipe de Belo Horizonte fechará sua participação na Florida Cup contra o Tampa Bay Rowdies. E a de Salvador terá pela frente o Estudiantes no domingo.

Atlético Mineiro e Bahia fazem parte da fase Challenge Clash of Nations, em que o título será dado ao país que somar mais pontos em quatro jogos realizados pelas suas equipes representantes. Nesta etapa participam Brasil, Alemanha e um combinado Estados Unidos/Argentina.

Outros três clubes brasileiros estão na fase Playoffs. Em uma espécie de quartas de final, como acontece no Mundial de Clubes da Fifa, o Vasco joga no próximo domingo, dia 15, contra o Barcelona, de Guayaquil (Equador). Se vencer, enfrentará o Corinthians em uma das semifinais, marcada para o dia 18 (quarta-feira). No outro lado da chave está o São Paulo, já nas semifinais e esperando o ganhador do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia. A final será no dia 21, um sábado.