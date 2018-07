Wolfsburg vence Eintracht Frankfurt e respira na luta contra o descenso no Alemão

Um dos melhores times do país nas últimas temporadas - chegou até as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa -, o Wolfsburg tem decepcionado o seu torcedor nesta. Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, o time conquistou uma importante vitória ao bater em casa o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, neste sábado, pela 15.ª rodada da competição.

Com os três pontos, o Wolfsburg chegou aos 13, na mesma 15.ª colocação da rodada anterior, mas abriu três de vantagem para o Hamburgo, que perdeu mais cedo para o Mainz. Se o campeonato acabasse agora, o tradicional clube do norte da Alemanha, que se vangloria em dizer que nunca foi rebaixado, teria de jogar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão nacional por estar em 16.º lugar.

Já o Eintracht Frankfurt tem muito a lamentar com a derrota em Wolfsburg. O time da região central da Alemanha desperdiçou a chance de assumir a terceira colocação. Ficou na sexta, com 26 pontos, e vê Hoffenheim, Hertha Berlin (ambos com 27) e Borussia Dortmund (também com 26) à sua frente.

Em campo, o Wolfsburg foi superior e conseguiu o gol da vitória com o zagueiro Jeffrey Bruma, aos 33 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 22, o Eintracht Frankfurt teve a chance do empate, mas o meia Alexander Meier desperdiçou uma cobrança de pênalti.