Wolfsburg vence Hamburgo e segue em busca de vaga europeia

A terceira vitória consecutiva do Wolfsburg levou os campeões de 2009 para o oitavo lugar, com 37 pontos. A sexta colocação no fim da temporada será suficiente para garantir vaga na Liga Europa.

O Hamburgo, único clube que nunca disputou a segunda divisão desde a introdução da Bundesliga em 1963, está na 14a posição, com 27 pontos, dois acima da zona de rebaixamento, após perder pela quinta vez em seis jogos.

Depois de um primeiro tempo sem muitas emoções, o Wolfsburg abriu o placar pouco depois do intervalo através de Mario Mandzukic, de cabeça. Foi o 10o gol dele nesta temporada.

O Hamburgo empatou um minuto depois com Marcus Berg, e Marcel Schaefer fez o segundo do Wolfsburg aos 30 minutos, em cobrança de falta.

O Borussia Dortmund lidera o torneio com 59 pontos, cinco a mais que o Bayern de Munique.